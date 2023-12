A Lasorella, Calligaris, Carrabs e Tanda il Premio Alghero Donna

Carmen Lasorella, Novella Calligaris, Antonetta Carrabs e Giuseppa Tanda sono le vincitrici del Premio nazionale Alghero Donna 2023, concorso di letteratura e giornalismo.

La giuria, presieduta da Neria De Giovanni, ha assegnato i seguenti premi: sezione prosa a Carmen Lasorella per il romanzo "Vera e gli schiavi del terzo millennio" (Marietti1820); sezione poesia ad Antonetta Carrabs per La Casa della poesia di Monza; sezione giornalismo a Novella Calligaris per il giornalismo sportivo; premio speciale a Giuseppa Tanda per il progetto Domus de janas candidato al riconoscimento Unesco.

Nei prossimi giorni saranno rese note le motivazioni con cui sono state scelte le vincitrici e saranno illustrati i dettagli della cerimonia di consegna del Premio, che si svolgerà al Teatro Civico di Alghero sabato 16 dicembre dalle 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA