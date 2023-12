Prima neve di stagione sul Bruncu Spina, fiocchi ad alta quota

Prima nevicata della stagione sui monti del Bruncu Spina a Fonni, il paese più alto della Sardegna. I fiocchi bianchi sono scesi all'alba ad alta quota, sopra i 1.400 metri, quando la colonnina di mercurio segnava diversi numeri sotto lo zero. Le temperature sono risalite in tarda mattinata fino a un grado e la neve si è sciolta. Nessun problema per la viabilità.

Secondo le previsioni dell'ufficio metro dell'Aeronautica militare di Decimomannu, già da domani le temperature torneranno a salire con cielo sereno o poco nuvoloso. Per tutta la giornata di oggi permarranno le precipitazioni piovose che nelle quote più alte assumeranno carattere di nevischio.



