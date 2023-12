Cadde in un dirupo, anziano muore in ospedale dopo 16 giorni

Era caduto in un dirupo profondo una ventina di metri ed era stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. Dopo 16 giorni di ricovero è morto l'escursionista di Teulada Gianni Cannas, di 72 anni.

L'uomo era rimasto ferito durante una escursione tra la località Gutturu Xeu e Punta Martinedda nel territorio di Iglesias il 22 novembre scorso. Era con alcuni amici quando, forse a causa di una roccia franata, è caduto nel dirupo finendo sulle rocce.

Trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari, era stato ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dove questa mattina è deceduto.

Molti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook. Era un escursionista esperto conosciuto e benvoluto in tutto l'ambiente.



