I maestri artigiani sardi in mostra alla Fiera di Milano

I maestri artigiani del tappeto, dei cesti tradizionali, delle creazioni orafe, del corallo di Alghero, delle maschere di Mamoiada, e quelli legati all'enogastronomia sarda sono volati a Milano per prendere parte all'Artigiano in Fiera, kermesse giunta alla 27/a edizione che promuove le eccellenze italiane.

Sino al 10 dicembre, tutte le mattine nel padiglione espositivo 2 corsia A, l'Isola si mette in mostra con la formula promozionale identitaria e sostenibile del turismo delle esperienze e grazie al programma di marketing strategico "Insula - Sardinia Quality World", promosso dall'assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione e dal Cipnes-Gallura attraverso la divisione Agrifood e Marketing Territoriale Insula.

Nello stand della Regione è possibile fare un viaggio a passo lento tra tradizione e innovazione, grazie alla proiezione di filmati e percorsi di realtà virtuali tra cammini, borghi e archeologica dell'isola. I maestri artigiani faranno il resto, coinvolgendo gli spettatori nelle fasi di produzione di alcune filiere identitarie, per far apprendere direttamente le tecniche di lavorazione, e degustare deliziosi piatti partendo dalla materia prima e passando per le tecniche di lavorazione artigianali e la preparazione finale a cura degli chef dell'Isola.



