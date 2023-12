Rapina un giovane e aggredisce carabinieri, bloccato col taser

Ha rapinato un giovane e poi ha aggredito i carabinieri che sono stati costretti a utilizzare il taser per bloccarlo. E' accaduto in piazza del Carmine a Cagliari. Protagonista un 24enne gambiano, arrestato per rapina impropria e violenza a pubblico ufficiale.

Il giovane ha rapinato un 19enne tunisino, portandogli via il cellulare. I due hanno avuto una colluttazione proseguita anche durante l'intervento dei militari dell'Arma.

I carabinieri, coinvolti nel parapiglia, sono stati costretti a usare tre volte il taser, prima con una scarica di avvertimento e poi con altre due, per bloccare il 24enne.





