Basket: col successo su Milano la Dinamo si rilancia

Batte i campioni in carica dell'Olimpia Milano per 89-83 sfoderando gioco, tenacia e orgoglio e si rilancia in Lega A riaccendendo le speranza di qualificazione alle final height di Coppa Italia. È una Dinamo Banco di Sardegna quasi perfetta quella che ieri mattina nel lunch match di mezzogiorno conquista con l'orgoglio e con la tecnica una vittoria maestosa contro Milano.

I sassaresi partono con un parziale di 12-0 che annichilisce le scarpette rosse, toccano anche il +14 a metà del terzo quarto, si fanno raggiungere a 3 minuiti dalla fine della partita da un Shields lunare (31 punti con 4/4 da tre negli ultimi 180 secondi di gara) ma riescono a portare a casa la vittoria grazie a una prestazione di squadra superlativa.

Sempre priva del centro Diop e del play Whittaker (rientrato in squadra ma non in campo), la Dinamo trova i protagonisti in Tyree (24 punti e la tripla della vittoria), capitan Gentile e Cappelletti su tutti.

"L'abbiamo vinta due volte", dice il coach Piero Bucchi a fine partita. "I ragazzi sono stati bravissimi, hanno giocato con coraggio e determinazione. Abbiamo fatto 35 minuti ottimi, poi Milano ha avuto la forza e il talento di rientrare, con un Shields monumentale ma le bombe di Stefano, Charalampopoulos e Tyree ci hanno permesso di vincere, con colpi di grande consistenza e personalità".

Con la vittoria di ieri e con ancora cinque gare da giocare nel girone d'andata, la Dinamo è a soli 2 punti dall'ottavo posto che vale la qualificazione alle final heigt di Coppa Italia.

Domani alle 19.30 i biancoblu tornano in campo in Champions League per cercare un'altra impresa: vincere sul campo dell'Aek Atene.



