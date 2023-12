Trenino verde, 47 Comuni aderiscono alla Fondazione

Sono 47, su un totale di 58 aventi diritto (tutti quelli interessati dal tracciato del treno storico) i Comuni che hanno formalizzato l'adesione alla "Fondazione Trenino verde storico della Sardegna", in qualità di soci fondatori, insieme con la Regione e l'Arst.

I Comuni fondatori sono Aggius, Aritzo, Arzana, Belvì, Bortigiadas, Bosa, Calangianus, Chiaramonti, Desulo, Elini, Flussio, Gairo, Girasole, Ilbono, Isili, Jerzu, Laconi, Laerru, Lanusei, Luras, Macomer, Magomadas, Mandas, Martis, Meana Sardo, Modolo, Nulvi, Nurallao, Osilo, Osini, Perfugas, Ploaghe, Sadali, Sant'Antonio di Gallura, Sassari, Serri, Seui, Sorgono, Suni, Tempio Pausania, Tinnura, Tonara, Tortolì, Tresnuraghes, Ulassai, Ussassai, Villagrande Strisaili.

I rappresentanti legali dei 47 Comuni firmeranno martedì 5 dicembre a Sassari, alle 10, nell'Aula magna dell'Università l'atto costitutivo della Fondazione che ha come organi il presidente, la giunta esecutiva (composta dal presidente, due componenti scelti dall'assemblea di partecipazione tra quattro rappresentati delle tratte ferroviarie individuati dai Comuni territorialmente competenti e due componenti nominati dall'Arst), l'assemblea di partecipazione (composta dai membri fondatori) e il revisore dei conti.

"È un giorno storico per il Trenino verde della Sardegna - dichiara l'assessore dei Trasporti Antonio Moro - che riparte con il protagonismo dei territori e dei Comuni, coinvolti per la prima volta in maniera diretta nelle attività di promozione, tutela, recupero e valorizzazione, a scopo turistico e culturale, dell'infrastruttura ferroviaria e dei relativi rotabili storici, di quell'immenso patrimonio rappresentato dal Trenino verde".



