Il Cagliari in 10 fa soffrire la Lazio ma deve arrendersi

La Lazio torna a vincere in Serie A dopo più di un mese (l'ultimo successo era datato 30 ottobre contro la Fiorentina), battendo di misura il Cagliari, per più di un tempo in dieci.

Basta poco ai biancocelesti per sbloccare il risultato: Hatzidiakos si fa bucare da Lazzari, che serve Pedro dalla destra per l'1-0. La formazione di Claudio Ranieri fatica, e il migliore in campo è il portiere Scuffet, che annulla una punizione di Luis Alberto prima e un sinistro di Pedro dopo.

L'episodio che indirizza definitivamente la partita è l'espulsione di Makoumbou al 27': il mediano dei sardi fa cadere Guendouzi lanciato a rete, l'arbitro prima lo ammonisce e poi, al Var, ci ripensa, buttandolo fuori. L'occasione da gol più lampante di inizio ripresa è una serpentina di Immobile (fuori di poco), ma per larghi tratti lo spartito rimane invariato: la Lazio spreca meno energie possibili, il Cagliari pressa ma senza grinta.

Solamente in pieno recupero gli isolani alzano la testa, con gli innesti di Nandez e Pavoletti, quest'ultimo pericolosissimo di testa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA