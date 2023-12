Cagliari: Ranieri 'sul rosso a Makoumbou, che c'entra il Var?'

"L'espulsione di Makoumbou contro la Lazio? Non voglio parlare del suo fallo su Guendouzi, ma non capisco che c'entri l'intervento del Var. Lì il Var non deve entrare assolutissimamente". Se lo chiede ai microfoni di Dazn Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, dopo il ko contro la Lazio all'Olimpico, arrivato al termine di una sfida che gli isolani hanno giocato quasi tutta in inferiorità numerica per l'espulsione di Makoumbou, prima ammonito e poi espulso dopo l'intervento del Var.

"Se quello è un fallo, allora va fischiato pure il fallo subito da Hatzidiakos quando prendiamo gol. Chi sta al Var deve aiutare l'arbitro ad aiutare bene - prosegue Ranieri - Ma non mi attacco a queste cose. Sono dispiaciuto per il risultato della partita, ma contento della prestazione dei miei giocatori", conclude Ranieri, per poi aggiungere in conferenza stampa: "Per il Var serve un protocollo chiaro, abbiamo dentro che sarebbe intervenuto soltanto dentro l'area di rigore e in caso di rosso.

Ma non ho più l'età per fare polemica".



