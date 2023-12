Area del Sinis confermata nella Carta Ue del turismo sostenibile

Il territorio di Cabras, attraverso il parco dell'Area Marina Protetta, ha ottenuto dall'Europarc la riconferma di destinazione europea di turismo sostenibile con il rilascio della certificazione Cets - Carta Europea del Turismo Sostenibile.

La Federazione Europarc è un'organizzazione con sede in Germania che rappresenta una rete di aree protette nazionali sparse in tutta Europa e che esercita un ruolo sulle politiche turistiche ambientali riconosciuto al livello comunitario della Ue. Un traguardo di rilievo per Cabras, suggellato a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione alla presenza della direttrice Europarc Carol Ritchie e di Tilly Metz, componente del gruppo Greeens/European Freee Alliance presso il Parlamento Europeo.

Per Cabras erano presenti il sindaco Andrea Abis e il direttore dell'Area Marina Massimo Marras. Presenti i rappresentanti dei più importanti parchi europei.

"Poniamo al centro dello sviluppo turistico del territorio di Cabras e del Sinis i pilastri dell'ambiente e della natura, dei beni culturali e tradizioni, delle produzioni agroalimentari. La conferma di questa certificazione - afferma il sindaco - dimostra che stiamo lavorando secondo un orizzonte di straordinarie opportunità che, giorno dopo giorno, stiamo cogliendo. La prospettiva di marketing turistico su cui ora rivolgeremo l'attenzione sarà quella della nascita di una Dmo - Destination Management Organization - per la destinazione turistica del Sinis. Una grande sfida, fino ad oggi non superata, ma credo che ora, attraverso un'attenta politica di sinergie programmatiche e finanziarie tra i Comuni, l'Area Marina Protetta, il Gal Sinis, la Fondazione Mont'e Prama e il mondo imprenditoriale, i tempi siano finalmente maturi per portare a casa questo risultato".



