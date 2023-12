Anziana cerca funghi e si perde, salvata dai carabinieri

Una pensionata di 83 anni si è persa ieri sera nelle campagne di Guspini durante un'escursione per cercare funghi.

L'allarme è scattato intorno alle 19. L'hanno ritrovata i carabinieri, attirati dalle richieste di aiuto, adagiata su un costone. Stanca, provata dalla fatica, la donna è stata trasportata all'ospedale San Martino di Oristano.

L'anziana sta bene: sarà dimessa oggi. La donna era andata a cercare funghi in compagnia di un familiare 77enne, ma i due a un certo punto si sono persi di vista. Dopo una lunga, impegnativa ricerca, eseguita in una zona impervia, i militari hanno sentito le grida dell'anziana che implorava soccorso vicino a una scarpata, in località Gentilis.

Viste le difficoltà di spostamento dell'anziana che non era in grado di camminare i militari sono riusciti a ripercorrere la boscaglia al buio con l'aiuto delle torce in dotazione e a portare in salvo la donna. Quindi l'intervento del personale del 118 e il trasferimento a Oristano.



