America's Cup 2023: practice race, Luna Rossa si ritira

Le regate preliminari dell'America's Cup a Jeddah si concludono con la vittoria di New Zaeland nel Match Final, che ha visto Luna Rossa arenarsi nel vivo della gara. La prua dell'imbarcazione, infatti, è caduta in mare, imbarcando tanta acqua. Il team italiano, formato da Ruggero Tita, Marco Gradoni, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris, aveva vinto Gara 7, con la quale si era qualificata proprio per il Match Final, mentre si era ritirata nell'ultima fleet race, vinta dai neozelandesi, a causa di problemi di surriscaldamento.

Termina quindi l'avventura di Luna Rossa nelle prove preliminari dell'America's Cup a Jeddah, durante le quali gli italiani sono stati assoluti protagonisti. L'esito di questo weekend non inciderà sull'edizione 2024 dell'America's Cup.





