23enne ferito dallo zio con una coltellata a Villasimius

Ventitreenne ferito con una coltellata durante una lite per futili motivi dallo zio 31enne.

È successo ieri sera a Villasimius.

All'arrivo dei carabinieri il presunto aggressore non era sul posto.

I militari hanno soltanto potuto sequestrare un coltello a serramanico del tipo arburesa, della lunghezza complessiva di 24 centimetri, indicato dalla vittima come l'arma che gli aveva causato una superficiale ferita al fianco.

Dopo circa un'ora si è presentato anche lo zio: aveva il viso completamente tumefatto e ha riferito di essere stato aggredito con violenza dal nipote e che soltanto per questo si era difeso con l'utilizzo dell'arma da taglio sequestrata.



