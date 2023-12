Cessa l'emergenza ad Alghero, acqua di nuovo potabile

Allarme rientrato e acqua di nuovo potabile nelle case di Alghero. La Asl di Sassari ha avuto i risultati delle analisi sui prelievi effettuati il 29 novembre e li ha comunicati al Comune.

I parametri dell'acqua sono rientrati nella norma e così il sindaco, Mario Conoci, ha revocato parzialemente l'ordinanza con cui il 28 novembre aveva disposto il divieto consumo per usi alimentari dell'acqua del servizio idrico, perché era stato rilevato un contenuto di trialometani superiore ai limiti stabiliti dalle norme.

L'acqua resta non potabile nella sola borgata di Maristella, dove le analisi certificano ancora parametrici chimici fuori norma.

In città, invece, dopo quattro giorni di divieto, si può riprendere a bere e cucinare l'acqua che sgorga dai rubinetti.

Dopo le polemiche scoppiate perché la comunicazione dell'alterazione dell'acqua era arrivata sette giorni dopo i prelievi, il sindaco ha chiesto e ottenuto un maggiore coordinamento con Asl, Abbanoa e Arpas per prevenire ed eventualmente risolvere episodi analoghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA