Basket: la Dinamo all'assalto dell'Olimpia Milano

Dinamo Banco di Sardegna a caccia di punti domenica nel lunch match contro la favoritissima Olimpia Milano.

Alle 12 al PalaSerradimigni i biancoblu di Bucchi dovranno giocare la partita perfetta per superare Milano: "Giocare contro Milano è sempre stimolante, e anche se quest'anno sta avendo alti e bassi, resta una squadra dalle potenzialità enormi. Noi dovremo fare la nostra migliore partita e farci trovare pronti a cogliere l'occasione", spiega il coach dei sassaresi, Piero Bucchi nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara di campionato.

"Sia noi che loro abbiamo bisogno di punti. Loro hanno un potenziale altissimo ma nessuno parte mai vincitore. In settimana abbiamo lavorato bene, e siamo pronti a fare la nostra partita; servirà un sacrificio extra in difesa e molta circolazione di palla in attacco, evitando forzature al tiro".

Accanto al coach c'è la guardia Filip Kruslin, fra i migliori in campo sabato scorso nella vittoria su Scafati: "Milano è una delle squadre più forti del campionato, noi stiamo bene, dobbiamo giocare al meglio delle nostre possibilità e vedere dove riusciremo ad arrivare".

Resta in dubbio la presenza del play statunitense Stanlet Whittaker, gia assente nell'ultima gara a causa di una forma influenzale che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti anche tutta questa settimana. Rientra in squadra solo oggi e dovranno essere valutate le sue condizioni fisiche.



