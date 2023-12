Accoltellato durante una festa, grave un giovane nel Nuorese

Un giovane di Siniscola è stato accoltellato ieri notte, in un'abitazione della frazione de La Caletta, nella costa orientale della Sardegna in provincia di Nuoro, dove nel corso di una festa è scoppiata una rissa. Subito soccorso, il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Una decina di giovani sono già stati interrogati dai carabinieri della compagnia di Siniscola che cercano l'aggressore e il coltello che ha ferito il giovane.

Secondo una prima ricostruzione dei militari la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, al termine della quale uno dei ragazzi ha impugnato un coltello e inferto diverse ferite alla schiena al coetaneo, che avrebbe perso la sensibilità delle gambe.

ARRESTATO L'AGGRESSORE. E' stato arrestato, con l'accusa di tentato omicidio, il presunto aggressore del giovane accoltellato ieri notte, in un'abitazione della frazione marina di Siniscola a La Caletta, dopo una rissa scoppiata durante la festa. Si tratta di un coetaneo della vittima, finita all'ospedale di Sassari in gravi condizioni, che è stato identificato in seguito alle testimonianze di alcuni presenti nella casa.

I carabinieri della Compagnia di Siniscola che si occupano delle indagini, lo stanno interrogando in queste ore per cercare di avvalorare le testimonianze raccolte. I militari cercano l'arma con la quale il giovane ha inferto diverse coltellate alla schiena alla vittima.

