A Olbia Babbo Natale vien dal mare, evento benefico 16 dicembre

Un corteo di Babbo Natale, elfi e renne, a bordo di sup o su canoe e kayak è pronto per compiere la sua navigazione nelle acque antistanti il Molo Brin a Olbia.

Torna anche quest'anno l'evento del calendario natalizio olbiese capace di coinvolgere adulti e bambini e raccogliere fondi per l'associazione Pollicino Onlus che si occupa di minori in condizioni di malattia o difficoltà economica.

L'appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre alle 15.30: la location è sempre la stessa, il lungomare Cossiga che accoglierà il corteo con partenza dal canale di Mogadiscio. Come da tradizione Babbo Natale offrirà poi doni e regali ai bambini presenti.

L'evento, organizzato dall'associazione sportiva Kinarmonia-Armonia del movimento, è patrocinato dal Comune ed è reso possibile dai tanti appassionati di sport acquatici che sopra i propri stand up puddle o canoe, compiranno questa breve traversata portando un messaggio di solidarietà. La raccolta fondi di quest'anno aiuterà l'acquisto di un respiratore per il reparto di Pediatria dell'ospedale Giovanni Paolo II, destinato alla ventilazione di piccoli pazienti in condizioni critiche.

"Ci siamo resi conto che Babbo Natale vien dal mare è uno degli eventi più attesi del periodo natalizio e questa per noi è davvero una grande soddisfazione. - afferma Maria Forteleoni di Kinarmonia - Un gesto semplice ma efficace che ha un doppio scopo: raccogliere fondi per i bambini in situazioni precarie e regalare ai più piccoli un momento di gioia, attraverso uno spettacolo sul mare ricco dello spirito natalizio fatto di altruismo e solidarietà".



