Il San Francesco di Nuoro premiato con tre Bollini Rosa

L'ospedale San Francesco di Nuoro ha ricevuto i tre Bollini Rosa dalla Fondazione Onda per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie delle donne nel biennio 2024-2025. La struttura ospedaliera barbaricina incassa il massimo riconoscimento tra i 367 ospedali italiani premiati, numeri in crescita rispetto ai 354 del biennio precedente. In aumneto anche i tre Bollini Rosa, passati da 107 dello scorso biennio ai 126 di oggi; 188 strutture hanno conseguito invece due Bollini e 53 un solo.

Il riconoscimento è stato ritirato a Roma, al ministero della Salute, dalla direttrice dei servizi socio sanitari dell'Asl 3, Gesuina Cherchi, che ha ricevuto a sua volta un premio come "referente Bollino rosa dal 2007 per l'impegno negli anni a sostegno delle iniziative di Fondazione Onda".

"L'ospedale San Francesco ha portato avanti nell'ultimo anno iniziative come gli (H)Open week sulla salute delle donne e come la giornata internazionale contro la violenza sulle donne - spiega Cherchi - Questo premio arriva con la nascita della struttura della Casa della Comunità nel vecchio ospedale San Francesco, porta di accesso alla sanità territoriale per la quale questa direzione si è spesa tantissimo. Tutto questo ci gratifica e premia la professionalità non solo mia ma di tutto il personale dell'Asl nuorese".

Gli ospedali premiati con il Bollino Rosa sono stati valutati attraverso tre criteri: specialità cliniche sulla salute femminile e trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati; tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e servizi clinico-assistenziali e infine il livello di preparazione dell'ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA