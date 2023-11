Scomparso un 32enne a Villasor, appello della sorella sui social

"Mio fratello Nicola si è allontanato da Villasor a piedi sabato sera 25 novembre. Da allora non abbiamo più sue notizie, il telefono risulta inesistente". E' l'appello lanciato su Facebook da Silvia Aiello, sorella di Nicola Aiello, un giovane di 32 anni che si è allontanato da casa quattro giorni fa senza fare più ritorno.

"È alto circa 1,85, spalle larghe - scrive ancora Silvia - capelli lunghi oltre le spalle di color castano/brizzolati, occhiali da vista, occhi castani, barba con pizzetto. Ha 32 anni. Non sappiamo come possa essere vestito. Chiunque abbia visto qualcosa mi contatti immediatamente qui".

I carabinieri della compagnia di Sanluri hanno ricevuto la segnalazione e avviato le ricerche. Oggi, insieme ai barracelli, sono state perlustrate alcune zone di campagna, ma del 32enne nessuna traccia.



