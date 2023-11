Violenza sulle donne, percorso assistenziale Codice rosa

In dieci mesi 101 casi di donne vittime di violenza, 46 di violenza di genere, 55 di violenza altrui. Queste ultime per il 44% sono state vittime di violenza o aggressione in famiglia, 44% per vari motivi o non dichiarati e 12% sul lavoro. Sono questi i dati registrati dal Pronto soccorso dell'Aou di Sassari, da gennaio a ottobre 2023 che danno il quadro di un fenomeno, la violenza di genere, che rappresenta un problema sociale complesso e diffuso.

Numeri che sono stati esposti durante il convegno Codice Rosa: percorso di assistenza alle vittime di violenza. L'impegno dell'Aou di Sassari, organizzato dall'Aou di Sassari nell'aula magna dell'Università di Sassari nell'ambito dell'(H)Open week contro la violenza sulle donne, organizzato dalla Fondazione Onda.

Il quadro delineato sin da subito dagli esperti fa capire quanto il potenziamento dei servizi di supporto alle vittime e la sensibilizzazione continua siano fondamentali, per garantire una società equa e libera dalla violenza di genere. Un tema di forte attualità e che, ogni giorno, riporta sulle pagine di cronaca dei giornali atti di violenza, aggressione e femminicidi. E l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari è partita proprio da qui, con la presentazione di un percorso assistenziale che, rispondendo alle linee guida nazionali, è stato approvato a luglio di quest'anno.

Un percorso, il Pdta elaborato dall'Aou di Sassari, Percorso Codice Rosa e per persone in condizioni di fragilità, vittime di violenza d'abuso, che rappresenta un vero e proprio strumento di aiuto, che ha l'obiettivo di garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne, e dei loro figli minori, a partire dal triage del Pronto soccorso. Uno strumento che le accompagni e le orienti, se consenzienti, ai servizi presenti sia all'interno della Aou sia sul territorio, per elaborare un progetto di assistenza multidisciplinare per la fuoriuscita dall'esperienza di violenza.



