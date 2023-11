Vela: Mura primo degli italiani alla Global Solo Challenge

Vento di Sardegna, l'Open 50 di Andrea Mura sale al quinto posto nella classifica assoluta della Global Solo Challenge, il giro del mondo in solitaria senza scali e senza assistenza in 120 giorni. Partito lo scorso 18 novembre dal porto di A Coruña lo skipper sardo ha fatto registrare le velocità più elevate riuscendo a coprire in oltre una settimana la distanza tra il porto di partenza e le isole di Capo Verde per poi dirigersi verso l'Equatore. Pur essendo partito tra gli ultimi è il primo degli italiani, davanti a Riccardo Tosetto con la sua Obportus, una Classe 40, e Alessandro Tosetti, con Aspra, una Uldb - Avc, partiti entrambi il 28 ottobre.

Davanti a Mura Mowgli del francesce Philippe Delamare, partito il 30 settembre, First Light dello statunitense Cole Brauer, partito il 29 ottobre, Shipyard Brewing dell'altro statunitense Ronnie Simpson, partito il 29 ottobre, e quindi Bendigedig del gallese Dafydd Hughes, partito il 26 agosto.

Complessivamente sono 20 gli skipper iscritti provenienti da 11 nazioni. Le partenze sono state scaglionate in base alle caratteristiche di ciascuna barca: prima le più lente poi quelle più veloci.

Il cagliaritano Mura, con la barca che reca la bandiera dei Quattro Mori, percorrerà 26.000 miglia nautiche intorno al mondo circumnavigando l'Antartide, attraverso un percorso che passa per i tre grandi capi: Capo di Buona Speranza (Sud Africa), Capo Leeuwin (Sud Australia) e Capo Horn (Sud America).



