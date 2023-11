Nuovo stadio Cagliari, delibera sindaco in vista ok Consiglio

Altro passo in avanti per il nuovo stadio del Cagliari. Dopo la bozza di accordo di programma definita oggi dalla Regione, che sblocca i 50 milioni per l'impianto, il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu ha firmato la delibera sull'accordo di programma per portarla subito in Consiglio comunale.

Il via libera arriva a distanza di poche ore dalla delibera regionale perché i tempi sono strettissimi per non perdere anche l'opportunità per la candidatura di Cagliari agli Europei di calcio nel 2032. Secondo quanto apprende l'ANSA, nel contempo i 50 milioni sbloccati dalla Regione sono già stati iscritti nella variazione di bilancio che andrà in approvazione tra oggi e domani sarà discusso proprio dal Consiglio comunale.

"Finalmente - scrive Paolo Truzzu su Facebook inserendo una foto del rendering del nuovo stadio e una con Gigi Riva -. Un lungo percorso di lavoro che oggi, con l'attesa delibera della giunta regionale, mette le basi per la costruzione di un grande stadio per Cagliari e la Sardegna, senza dimenticare la rigenerazione dell'intero quartiere di Sant'Elia. L'avevo promesso ai cagliaritani, ai tifosi e ai sardi. E tra loro, ad uno in particolare: Gigi Riva".



