Nomination al premio Ubu per la compagnia Is Mascareddas

La compagnia cagliaritana Is Mascareddas è candidata al premio Ubu, il più prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno alle eccellenze del teatro italiano.

E' in lizza nella categoria "Premi speciali". I vincitori, scelti dagli esiti di una consultazione referendaria tra più di 60 critici e studiosi teatrali italiani, saranno proclamati il 18 dicembre al Teatro del Sole di Bologna.

Is Mascareddas, scrive l'associazione Ubu, concorre "per il quarantennale percorso di ricerca sul teatro di figura fra tradizione e innovazione". Un'altra importante attestazione per un lavoro culturale lungo più di 40 anni per la compagnia fondata da Tonino Murru, direttrice artistica Donatella Pau, che si dicono "emozionati nel ricevere la notizia di questa prestigiosa nomination e, al contempo, grati per l'attenzione al nostro lavoro".

La loro collezione di marionette e burattini è stata sottoposta lo scorso anno a dichiarazione di interesse storico, artistico e demoetnoantropologico da parte della Soprintendenza.

Fondata nel 1980, Is Mascareddas ha contribuito alla diffusione e alla conoscenza del teatro di figura in Sardegna, tradizione teatrale fino ad allora pressoché sconosciuta nell'isola.

Svolge in Sardegna anche un importante ruolo di diffusione e conoscenza del teatro di animazione, ideando e allestendo progetti, festival, rassegne, con compagnie italiane e internazionali.

Nel 1999 ha inaugurato la Biblioteca Yorick, tra i più importanti fondi di testi e documenti sul teatro di animazione in Europa coi circa 5mila volumi tra libri e riviste provenienti da tutto il mondo, ospitati oggi nello spazio TAB a Sa Manifattura di Cagliari. Numerose negli anni sono inoltre le produzioni originali della compagnia, che hanno contribuito a creare un preciso immaginario estetico e ideologico dalla forte connotazione territoriale.



