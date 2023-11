Firmato contratto per il nuovo asilo nido a Porto San Paolo

Entra nella fase operativa il progetto finanziato con fondi del Pnrr per quasi due milioni di euro per la realizzazione dell'asilo nido a Porto San Paolo. È stato firmato il contratto da parte della ditta vincitrice del bando pubblico predisposto da Invitalia in qualità di centrale di committenza per rendere più spedite le procedure. Ad eseguire i lavori sarà il Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l. con sede a Milano che ha presentato un'offerta al ribasso del 13,21%, riuscendo ad aggiudicarsi la gara per un totale di 1 milione 212.847,84 euro.

Dopo le verifiche sui requisiti e sulle capacità dell'impresa aggiudicataria, si è proceduto alla firma del contratto. Il progetto era stato realizzato e presentato dal Comune di Loiri Porto San Paolo un anno fa e si era aggiudicato subito il finanziamento di poco meno di due milioni di euro da parte del ministero dell'Istruzione con fondi del Pnrr.

"Quest'importante opera consentirà di colmare l'assenza di servizi educativi per la fascia compresa tra i 0 e i 36 mesi nel nostro comune - commenta il sindaco Francesco Lai - dando la possibilità di usufruire di una struttura nuova, efficiente dal punto di vista energetico e riqualificante per il paese dal punto di vista architettonico". I lavori avranno una durata di 360 giorni e partiranno alla fine del 2023.



