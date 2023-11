Discoteca abusiva in uno scantinato, denunciato titolare bar

Aveva trasformato lo scantinato del suo bar in una discoteca dove faceva ballare decine di giovani fino alle 5 del mattino, senza porte e uscite di sicurezza, senza finestre e senza nessuna autorizzazione.

Il titolare del locale al centro di Sassari è stato denunciato dalla Polizia locale che dopo avere ricevuto una segnalazione dai residenti della zona e da alcuni esercenti che lamentavano la concorrenza sleale, hanno monitorato la situazione e sono intervenuti nel fine settimana bloccando l'attività.

Una prima segnalazione è arrivata una decina di giorni fa, indicando una sorta di rave party andato avanti per tutta la notte. Per lo scorso fine settimana il bar aveva organizzato tre serate nella discoteca abusiva, pubblicizzando gli eventi su Instagram.

Venerdì sera gli agenti in borghese hanno fatto un controllo verificando che nel sotto piano del bar era stata allestita la discoteca abusiva, priva di autorizzazione e senza il rispetto delle più elementari norme di sicurezza.

L'attività è stata fatta cessare e il titolare del bar, oltre a rischiare la chiusura del locale, dovrà ora rispondere di una serie di violazioni penali e amministrative.



