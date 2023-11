Stanza d'ascolto per vittime di violenza in caserma a Oristano

Inaugurata oggi a Oristano, nel giorno in cui si celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne la 'Stanza tutta per sé', realizzata nell'ambito della collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e Soroptimist Italia, avviata a partire dal 2015 con il progetto riguardante l'allestimento, all'interno delle caserme, di locali idonei all'ascolto protetto di donne che hanno subito violenza e di altre vittime vulnerabili.

L'accordo prevede inoltre la promozione di iniziative didattiche e formative per favorire la condivisione delle esperienze e lo scambio di "best practices" nella tutela delle donne vittime di violenza.

La stanza è un ambiente protetto, accogliente e tecnologicamente attrezzato. E' stata tinteggiata di un colore tenue e arredata in modo da mitigare lo stato di disagio delle vittime denuncianti, con particolare attenzione ai più piccoli mediante l'allestimento di uno spazio gioco con libri e giocattoli.

All'evento, oltre al comandante Provinciale di Oristano, il colonnello Steven Chenet, sono intervenuti il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, il procuratore della Repubblica Paolo De Falco e il delegato del sindaco di Oristano.

"E' fondamentale che ogni donna, o altra vittima, che vive uno stato di vulnerabilità, si senta accolta e protetta e sia consapevole di trovarsi in un contesto sicuro", fanno sapere i carabinieri che hanno al loro interno la "sezione atti persecutori" nel reparto analisi criminologiche del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche di Roma, incaricata di svolgere attività di studio, di ricerca, informazione nello specifico settore, elaborare valutazioni sui fattori di rischio in favore dei reparti Territoriali



