Auto dei carabinieri speronata a Elmas, malviventi in fuga

Hanno prima speronato l'auto dei carabinieri mandandola fuori uso, poi hanno abbandonato un borsone pieno di mercanzia, forse refurtiva o forse armi. E' quanto accaduto questa notte a una pattuglia dell'Arma che transitava sulla statale 130 all'altezza della rotonda di Elmas in un servizio di perlustrazione.

Il mezzo di servizio dei militari è stato affiancato da un'altra auto che l'ha colpita lateralmente riuscendo a farla fermare del tutto. Poi i malviventi - ancora non è chiaro quante persone fossero in auto in quel momento - hanno abbandonato un borsone fuggendo.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di fare luce su questo episodio: si cerca una station wagon di colore scuro, gravemente danneggiata nella parte posteriore sinistra. I due militari sono stati medicati al pronto soccorso per lievi escoriazioni.



