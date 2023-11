25 novembre: il camper della Polizia in piazza a Cagliari

Nella "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", la Polizia di Stato ha programmato diversi incontri e/o convegni a Cagliari e provincia, incentrati e ha allestito una postazione in piazza del Carmine, con un camper e la presenza di personale specializzato della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile, dell'Upgsp, dell'Ufficio sanitario e della Polizia scientifica in collaborazione della locale rete antiviolenza.

Inoltre, ha aderito all'iniziativa "Orange the world", in collaborazione dell'associazione "Soroptimist Club Cagliari - Sardegna", illuminando simbolicamente di rosso, durante gli orari notturni, la facciata della Questura.

Al Commissariato di Quartu Sant'Elena, è stata illuminata, sempre di rosso, la stanza rosa, spazio riservato all'ascolto delle vittime vulnerabili.



