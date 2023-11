Patto ateneo Cagliari-UniOlbia per laurea in Ingegneria navale

Per il prossimo anno accademico 2024/2025 l'Università di Cagliari attiverà il corso di laurea triennale in Ingegneria Navale con una sede didattica ad Olbia.

Il progetto nasce con la collaborazione e il coinvolgimento del Consorzio Polo Universitario di Olbia, noto anche come UniOlbia e partecipato anche dal comune di Olbia e il Cipnes Gallura, che costituirà la struttura organizzativa a supporto del nuovo corso per le specifiche esigenze gestionali, infrastrutturali e logistiche, in particolare per la didattica, nel territorio di Olbia e del nord est Sardegna.

Il corso rientra nell'offerta formativa strutturata dalla Facoltà e i Dipartimenti di ingegneria (Dipartimenti di Ingegneria Meccanica Chimica e dei Materiali, Civile ambientale e Architettura, Elettrica e Elettronica dell'ateneo cagliaritano e, nell'ambito dell'università diffusa regionale attuata e sostenuta dalla Regione in collaborazione con le università. Il tessuto produttivo e i servizi del settore nautico, in particolare nelle aree della regione a maggiore vocazione navale come Cagliari e Olbia, richiedono un apporto di professionalità ed alta formazione che sono i cardini alla base di questo progetto.

Soddisfazione da parte del rettore cagliaritano, Francesco Mola: "Questo progetto, sviluppato in collaborazione con UniOlbia, ci permetterà di attivare un importante corso di laurea che risponde perfettamente alle esigenze di una regione il cui sviluppo dipende fortemente dall'efficienza della rete di trasporti, tra cui quello navale è prioritario per la condizione di insularità e la forte impronta turistica. Aspetti, entrambi ma non gli unici, che sviluppano il settore nautico con tutte le sue esigenze formative e di ricerca da soddisfare. Cagliari e Olbia sono due città con una solida vocazione navale e questa collaborazione dimostra quanto il nostro ateneo sia sempre molto attento ai mutamenti e alle richieste del tessuto sociale e imprenditoriale".



