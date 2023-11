Mercatini e luminarie di Natale da dicembre a Cagliari

Tornano i mercatini tradizionali di Natale a Cagliari. E arrivano anche le luminarie in 60 strade della città.

Da venerdì 1 dicembre arrivano casette di legno, animazione, sapori, profumi e melodie natalizie. In vendita prodotti artigianali, articoli da regalo, dolci, liquori e creazioni uniche di hobbisti e aziende locali.

L'evento è promosso da Comune di Cagliari, Corso Vittorio Emanuele Il e associazione Piazza Yenne. Trentotto le casette in totale, 27 in corso Vittorio Emanuele II (aperto fino a gennaio) e 11 in piazza Yenne (fino al 28 dicembre).

L'edizione 2023 ospiterà in totale 40 espositori. Dai dolci sardi al torrone, cioccolato, panettoni, salumi e formaggi, birre, liquori e spumanti, agli addobbi natalizi, candele, luci e lampade, sino alle creazioni artigianali di gioielli, quadri, vasi, sculture in legno, borse e oggetti in pelle, lana e sughero: la varietà di articoli in vendita sarà straordinaria.

L'iniziativa non si limita solo allo shopping natalizio ma propone anche un calendario di eventi per intrattenere grandi e piccini. Quest'anno saranno due i pianoforti, uno nel Corso e uno in piazza Yenne, e saranno lasciati a disposizione di chi vorrà suonarli liberamente. Gli appuntamenti includono sfilate e serate di intrattenimento con i Superanimatori (1, 4, 8, 14, 20, 23 dicembre e 6 gennaio), spettacoli di giocolieri e artisti di strada (2, 7, 15 e 19 dicembre) e le esibizioni del Coro di Cagliari (11, 14, 17 e 21 dicembre).

"Un cartellone importante - ha spiegato l'assessore delle Attività produttive e Turismo, Alessandro Sorgia - che cercherà di accontentare grandi e piccini. Con le luminarie cercheremo di fare respirare l'aria di Natale creando un clima di festa importante anche per i commercianti".



