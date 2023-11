Chiede asilo ma è ricercato in Germania, arrestato 32enne

Si è presentato in Questura per chiedere asilo politico, ma era ricercato dalle autorità tedesche. Un cittadino marocchino di 32 anni è stato arrestato dagli agenti della sezione Criminalità diffusa della Squadra mobile di Cagliari.

Nei confronti dell'uomo l'autorità giudiziaria tedesca aveva emesso un mandato di cattura internazionale per reati contro il patrimonio: il 32enne mentre si trovava in Germania avrebbe commesso alcuni furti.

Dopo averne accertato l'identità, i poliziotti lo hanno arrestato. Adesso il 32enne marocchino si trova in carcere a Uta.



