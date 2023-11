Calcio: Cagliari; Ranieri, 'bisogna fare sempre più punti'

Il Cagliari cerca di riprendere domenica con il Monza alle 12.30 alla Domus il discorso (tre risultati utili consecutivi) interrotto dalla sconfitta con la Juventus. "È importante - ha spiegato Claudio Ranieri nella conferenza stampa dell'antivigilia - muovere la classifica da adesso al girone di ritorno per capire cosa possiamo fare.

Bisogna fare sempre più punti".

Il tecnico rossoblù chiede massima attenzione: "Palladino è stato mio ex giocatore - ha detto - ma da mister è 'figlio' di Gasperini. È una squadra che sa quello che vuole: ha corsa e qualità".

Il Cagliari, però, è in crescita: "Siamo più compatti e rodati, abbiamo commesso degli errori e cercato di fare tesoro anche degli sbagli, pure con la Juventus abbiamo disputato una buona gara. Sapevamo di rischiare sui calci piazzati. E abbiamo pagato".

Di mezzo, però, c'è stata la sosta: due settimane che, tra acciaccati e nazionali, complicheranno le scelte del tecnico: "Dobbiamo fare di necessità virtù. Lapadula è arrivato oggi, Shomurodov domani ma faremo le nostre valutazioni. Lapadula? Ha giocato e combattuto nelle due partite con la Nazionale. Lui più gioca, più entra in condizione. Ora cercheremo di capire chi inizierà e chi entrerà dopo. Oristanio? Vediamo".

Non ci sarà Nandez: "Non avverte più problemi - ha detto ancora Ranieri - ma ha bisogno ancora di una settimana per non rischiare. Mancosu? Ha ancora un dolorino, ci vogliono ancora sette-dieci giorni di lavoro per riavere il giocatore che conosciamo".

Difficile vedere davanti Pavoletti e Petagna insieme: "Non è escluso in futuro, ma occorre anche che chi è davanti per fare questo tipo di gioco sia al 100% perché bisogna anche pressare.

Bisogna sempre valutare bene se e quando metterli insieme".





