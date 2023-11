Brigata Sassari, col. Fortunato nuovo comandante a Cagliari

Il colonnello Eugenio Fortunato subentra nel comando del Reggimento logistico "Sassari" al colonnello Luca Lupo. La cerimonia di avvicendamento, presieduta dal comandante della Brigata "Sassari", generale Stefano Messina, si è svolta nella caserma "Attilio Mereu" di Cagliari, alla presenza di autorità civili, religiose e militari del capoluogo.

Sul piazzale della caserma, oltre alla bandiera di guerra del reggimento, erano schierati il gonfalone della città di Cagliari, decorato di medaglia d'oro al valor militare, della città metropolitana di Cagliari e i labari delle associazioni combattentistiche e d'arma.

Nel suo discorso di commiato il colonnello Lupo ha elogiato l'impegno e la dedizione di tutto il personale che ha ringraziato per la collaborazione fornita negli oltre tre anni del suo periodo di comando, durante i quali il reggimento ha garantito il necessario supporto logistico durante le attività operative e addestrative, in Italia e all'estero. Parole di ringraziamento e di apprezzamento per la qualità del lavoro svolto sono state rivolte dal generale Messina agli autieri del Reggimento logistico e al colonnello Lupo, che lascia il comando dell'unità per assumere un nuovo incarico al Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici ed optoelettronici di Roma.

Il colonnello Eugenio Fortunato, da oggi terzo comandante del Reggimento logistico "Sassari", proviene dallo Stato Maggiore della Difesa.



