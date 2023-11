Aeroporti del nord Sardegna contro la violenza sulle donne

Gli aeroporti di Alghero e Olbia domani, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si tingeranno di rosso.

Una manifestazione decisa dalle società Sogeaal e Geasar che gestiscono i due scali aerei del nord Sardegna, per sensibilizzare l'opinione pubblica contro ogni forma di violenza, abuso e discriminazione.

In questa giornata significativa, e per tutto il fine settimana, il personale di entrambi gli aeroporti indosserà un nastro rosso, simbolo di rifiuto della violenza e solidarietà alle vittime.

Ad Alghero, nella main hall dell'aerostazione illuminata di rosso, sarà posizionata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, accompagnata da una descrizione e da un messaggio di solidarietà.

Sarà anche diffuso un video realizzato con le immagini dei lavoratori della Sogeaal che hanno scelto di posare con un simbolico segno rosso sulla guancia.

Inoltre, verranno distribuiti ai passeggeri deibraccialetti rossi e i monitor all'interno dello scalo diffonderanno un messaggio informativo relativo al segnale universale di emergenza, utilizzato per segnalare situazioni di pericolo.

L'aeroporto di Olbia ha integrato le iniziative di sensibilizzazione realizzate negli ultimi anni, con la diffusione sui suoi canali diun video che ha lo scopo di "dire no" e "mettere un punto" a qualsiasi forma di comportamento violento, sia fisico che psicologico, contro le donne, invitando le vittime a muovere il primo passo verso la libertà sporgendo denuncia.



