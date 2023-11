Violenza donne, premiato progetto dottoranda in Architettura

Si è svolta oggi nell'aula Magna "Mario Carta" della facoltà di Ingegneria e architettura, la cerimonia di premiazione del progetto grafico del totem che ha partecipato al concorso di idee "Un Progetto per cancellare la violenza di genere".

Ad aggiudicarsi il premio Francesca Musanti, dottoranda di Architettura all'Università di Cagliari, che ha realizzato il progetto ispirandosi alla frase vincitrice del precedente concorso "Un pensiero per cancellare la violenza di genere".

La frase vincitrice, realizzata da Carla Cherchi studentessa al secondo anno del corso della laurea magistrale in Ingegneria meccanica, trae spunto da una canzone e recita così: "Don't paint me black when I used to be golden".

Parole forti che nascono per contrastare e combattere ogni forma di violenza e di discriminazione.

Il totem realizzato richiama queste parole utilizzando i colori oro e nero per rappresentare delle canne, simbolo di forza, resistenza e rinascita.

La cerimonia rientra tra le tante iniziative organizzate dall'Ateneo cagliaritano per celebrare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne ed è stata dedicata alle tante donne vittime di violenza, non ultima la giovane studentessa Giulia Cecchettin alla quale è stato dedicato un minuto di silenzio.



