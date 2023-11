Investì e uccise 36enne a Olbia, patteggia 1 anno e 8 mesi

Ha patteggiato una condanna a un anno e otto mesi di reclusione Antonello Demuro, l'autista di 66 anni di Tempio Pausania che il 23 dicembre del 2021, alla guida di un camionicino lungo la statale 127 all'ingresso di Olbia, investì e uccise Davide Rossi, 36enne olbiese il cui corpo fu ritrovato dopo ore di ricerche in cui si pensava che fosse sparito o si fosse allontanato volontariamente.

Demuro ha sempre dichiarato di non essersi accorto di aver investito il giovane e per questo di essere andato via senza prestare soccorso.

Davide Rossi aveva trascorso una serata per locali a Olbia e intorno alle 6 del mattino del 23 dicembre si era incamminato lungo il bordo della strada. Di lui poi i familiari avevano perso le tracce ed erano partite nelle ore seguiti le sue ricerche portate avanti da amici e parenti, con appelli lanciati sui social e le testate giornalistiche online locali.

Il corpo venne poi trovato in una cunetta all'altezza di Putzolu, poco fuori Olbia, nascosto dalla folta vegetazione: il forte urto con il veicolo guidato da Demuro lo fece sbalzare fuori dalla carreggiata e le ferite riportate ne causarono la morte sul colpo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA