Dalla primavera 2024 nuovo collegamento aereo Olbia-Brest

Olbia sempre più vicina a Brest, città della Francia nord-occidentale. La compagnia aerea low cost Volotea ha da poco una nuova base operativa nella città francese e a partire dal prossimo 19 aprile farà partire un collegamento dallo scalo Costa Smeralda con una frequenza di due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, e oltre ventimila posti in vendita.

"Grazie a questa nuova destinazione, non solo i passeggeri sardi avranno l'opportunità di volare facilmente alla volta della storica città bretone, ma i tanti turisti francesi potranno già pensare alle loro vacanze estive e raggiungere le acque cristalline della Sardegna", ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea.

La rotta verso Brest arriva in un anno, il 2024 che si prospetta ricco di novità per lo scalo di Olbia. Dopo l'annuncio di ben dieci nuovi collegamenti e la possibilità di viaggiare per la prima volta anche d'inverno verso la destinazione internazionale di Barcellona, Volotea aumenterà di un +4% la sua capacità di collegamento rispetto al 2023, diventando di fatto la prima compagnia aerea per numero di destinazioni collegate da e per Olbia. Saranno infatti 28 le rotte offerte dalla compagnia low cost per il 2024 dallo scalo aeroportuale sardo, 14 verso l'Italia, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona, e 14 verso l'estero, a cui se ne aggiungono quattro in Spagna, Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia, e dieci in Francia ,Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa.



