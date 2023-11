Circo letterario, quattro giorni di eventi a Cagliari

Al Teatro degli Intrepidi Monelli di Cagliari proseguono i preparativi per la prima edizione del festival Circo Letterario: dal 30 novembre al 3 dicembre andrà in scena la rassegna itinerante ideata e diretta dallo scrittore Andrea Melis.

Quattro giorni (a ingresso gratuito fino a esaurimento posti) con in programma più di 30 eventi tra presentazioni, incontri, laboratori e reading musicali, vedranno come ospiti illustri scrittori del calibro di Saverio Raimondo, Riccardo Staglianò, Lory Muratti, Simonetta Gola, Luca Briasco, Lavinia Petti, Piergiorgio Pulixi e Francesco Abate. "Esattamente un anno fa, nel dicembre 2022, durante un evento a Nuoro con altri amici scrittori e organizzatori di festival, mi capitò di immaginare un Circo Letterario che come un tendone andasse a portare la cultura nei luoghi dove fosse più necessario - spiega Andrea Melis -. E proprio un anno dopo, nasce a Cagliari la sua prima edizione che ospiterà autori e autrici di livello nazionale, con oltre 30 eventi tra presentazioni, incontri, laboratori e reading musicali. Così come per la Palestra Letteraria, uno spazio fisico, un grande coworking dove ogni settimana decine di persone condividono l'amore per le storie e la scrittura, anche il festival ha trovato accoglienza nella collaborazione con l'associazione Intrepidi Monelli, che gestisce l'omonimo teatro al coperto da 100 posti, unico nel suo genere, impegnato da anni come avamposto di promozione alla scrittura, alla lettura, alla produzione cinematografica e teatrale, nell'antico quartiere di pescatori di Sant'Avendrace".

L'anteprima di domenica 26 novembre, sempre nell'ottica del massimo coinvolgimento delle realtà culturali di Sant'Avendrace, verrà ospitata dalla scuola My English School di via Santa Gilla con un trio di autrici composto dalla poetessa romana Anna Segre, dalla romanziera milanese Bea Buozzi e dalla giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe.

La prima edizione del Circo Letterario avrà inizio ufficialmente giovedì 30 novembre alle 16.30 agli Intrepidi Monelli con la presentazione del romanzo "Il dolore crea l'inverno" (Garzanti, 2023) del giovane scrittore Matteo Porru, Premio Campiello Giovani nel 2019, uno dei più promettenti talenti under 25 in Italia, al festival con un racconto sospeso nel tempo e nello spazio che parla di legami familiari, rimpianti e vissuti indelebili.



