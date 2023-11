Università di Cagliari premiata per politiche inclusione sociale

L'Università di Cagliari ha ottenuto un importante riconoscimento come finalista all'European Smile Diversity Award 2023 che si è tenuto a Barcellona.

Il Progetto Smile, acronimo di Social Meaningful Impact through Life Long Life universities in Europe, nel corso di tre anni di lavoro collettivo all'interno di un consorzio di università europee e associazioni internazionali, si poneva l'obiettivo di promuovere un modello di formazione inclusiva, sviluppando, testando e implementando strumenti innovativi, al fine di migliorare il modo in cui le istituzioni universitarie definiscono le proprie politiche per la diversità̀ e l'inclusione sociale.

In particolare, il Progetto si è focalizzato su tre principali aree di potenziale disuguaglianza a svantaggio nell'ambito della formazione d'eccellenza: l'esperienza migratoria, l'asimmetria nella rappresentanza delle donne nelle posizioni apicali, e la fragilità dello stato socio-economico di partenza.

L'Università di Cagliari, rappresentata dalla referente scientifica del progetto Ester Cois, delegata del Rettore per l'Uguaglianza di Genere e da Barbara Barbieri, componente del gruppo di lavoro per conto del dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Spol), ha ottenuto a Barcellona un prestigioso riconoscimento, come finalista con un intervento dal titolo "A Marathon, more than an obstacle race. Dealing with resistances along the development of a brand-new Gender Equaility Plan", che ha premiato l'impegno dell'università nell'ambito delle politiche di valorizzazione delle diversità e dell'inclusione sociale.

Inoltre, nella Sala Consiglio del Rettorato dell'Università di Cagliari, sono stati presentati gli strumenti elaborati all'interno del progetto Smile rivolti alle istituzioni formative di livello universitario e post-universitario impegnate in ambito europeo nella valorizzazione della diversità e nella promozione di strategie di inclusione e supporto.





