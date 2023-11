Scivola durante escursione e cade per 20 metri, grave 70enne

E' scivolato in una scarpata durante una escursione con alcuni amici. Un 70enne, escursionista esperto, è stato trasportato all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso, le sue condizioni sono gravi.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata nella zona di Iglesias tra località Gutturu Xeu e Punta Martinedda. L'uomo, forse a causa di una roccia franata, è scivolato, cadendo in un dirupo per circa venti metri. I compagni di escursione hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto è subito arrivato l'elisoccorso. Il personale si è calato con il verricello e ha raggiunto il ferito. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Brotzu.



