Regionali: Soru chiede incontro a Todde per parlare di primarie

Chiedono ufficialmente un incontro "per chiarire in maniera trasparente e definitiva se vi è la disponibilità a una consultazione democratica che porti alla scelta di una/o candidata/o unitario rappresentativo dei due schieramenti". Sono i gruppi che fanno parte del pezzo di coalizione di centrosinistra che sta con l'ex governatore Renato Soru: Progetto Sardegna, Progressisti, Liberu, +Europa e Upc, associazioni e movimenti civici "ribadiscono la disponibilità a un confronto con le forze della coalizione Pd-M5Stelle guidata da Alessandra Todde", scrivono in una nota che arriva dopo l'impegno ribadito qualche giorno fa dai pontieri Progressisti di "lavorare sino all'ultimo per l'unità".

Prove di dialogo per scongiurare la spaccatura definitiva e la corsa a tre che consegnerebbe al centrodestra la vittoria. La stessa Alessandra Todde ieri prima della presentazione della bozza programmatica e oggi in un post sui social, ha continuato a ribadire che "il nostro approccio è partecipativo e inclusivo.

Non siamo qui per imporre decisioni dall'alto, ma per costruire insieme il futuro della Sardegna" e che "stiamo lavorando sul progetto, e sul consolidare e ampliare la coalizione. Crediamo fermamente che il dialogo costruttivo, non il confronto sterile, sia la chiave per realizzare questa visione. L'obiettivo è creare una struttura efficace che accolga tutti", Renato Soru compreso, dunque.

Ma se la richiesta di Soru è ancora quella delle primarie, già peraltro esclusa da Todde, si attende di capire quale sarà la risposta della coalizione a traino Pd-M5s.



