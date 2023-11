Lite in centro a Cagliari, stacca a morsi la falange del rivale

Una lite tra stranieri è finita a morsi e un 31enne ha perso la falange di una mano. E' accaduto oggi pomeriggio in piazza del Carmine, nel centro di Cagliari.

Il 31enne, di nazionalità gambiana, è stato trasportato all'ospedale Brotzu dopo che un connazionale lo ha morso alla mano, staccandogli una falange.

Sul posto, insieme al 118 sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari che stanno cercando di ricostruire l'episodio.

I militari dell'Arma stanno cercando di rintracciare l'autore dell'aggressione che rischia una denuncia pe lesioni gravissime.

Il ferito non ha fornito elementi per farlo identificare.





