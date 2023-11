A Sinnai alunni assisteranno alla demolizione della scuola

Appuntamento alle nove. Non in classe, ma davanti a una scuola che sarà demolita e poi ricostruita secondo i più alti standard di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Quaranta ragazzi delle Medie di Sinnai sono stati invitati dal Comune e dalla Cascina Costruzioni ad assistere all'intervento delle ruspe nella loro scuola.

Ma c'è il lieto fine: presto al posto delle macerie ci sará la posa della prima pietra dell'istituto del futuro. I fondi arrivano dal Pnrr: per la scuola di via Caravaggio si aprirà a un nuovo corso rivolto ai dettami dell'Agenda Onu 2030. Per il completamento dei lavori ci vorrà poco più di un anno. Una volta demolito l'edificio, la Cascina Costruzioni provvederà alla bonifica totale dell'area destinando i materiali di demolizione, come calcestruzzo e laterizi, a un loro riutilizzo in virtù del principio alla base dell'economia circolare: saranno infatti reimpiegati come materiali di riempimento.

Il nuovo istituto - spiega l'architetto Claudio Sirigu - nasce dall'idea di una scuola di e per gli alunni, aperta a tutta la collettività del suo contesto, un volano di attività didattiche, ludiche e culturali attento ai temi complessi della sostenibilità, conformato attorno alle istanze portate dalle nuove strategie d'apprendimento: lo scrigno di una comunità plurale, unita, attiva e dinamica".

Il fabbricato in demolizione, grigio e serio, lascerá spazio alla scuola del futuro. Fresco - assicurano i costruttori - colorato e accogliente.



