A Cagliari vetrine in rosso contro la violenza sulle donne

"Vetrine in rosso contro la violenza sulle donne" a Cagliari. Un evento, già in programma, ma che arriva a pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, e che vuole rilanciare il messaggio della violenza di genere. L'idea è quella di abbinare lo shopping pre-natalizio a un tema caldissimo. "Proprio le ultime notizie - ha detto l'assessora comunale all'istruzione e alle politiche giovanili Marina Adamo - ci dicono che è importante sensibilizzare la cittadinanza e i giovani. La nostra iniziativa era già in cantiere da parecchio tempo. Bisogna anche coinvolgere i giovani che frequentano le strade".

Sará una settimana di "gara" tra i commercianti della città, non solo del centro, dal 25 novembre al 2 dicembre. Obiettivo, allestire la vetrina con il messaggio più incisivo. "Un invito - ha spiegato Stefania Loi, presidente della commissione pari opportunità - a riflettere sul perché la vetrina è stata allestita in un certo modo: anche questa è una buona partenza". Ciascun commerciante che aderirà all'iniziativa posterà le foto della vetrina sui social del comune. E i like decideranno quali sono stati i dieci allestimenti migliori. Poi una giuria stabilirà i nomi dei primi tre classificati. Chi vince potrà esporre una vetrofania che attesta partecipazione e successo nel concorso.

L'iniziativa è inserita nel contesto della rassegna "Feminas. Cagliari contro la violenza. Stop alla violenza sulle donne!". Prevista anche una intensificazione della sensibilizzazione anche nelle scuole. "In realtà - spiega Adamo - già da luglio abbiamo coinvolto i dirigenti scolastici affinché questi temi fossero inseriti nell'offerta formativa degli istituti: volevamo che non fossero iniziative calate dall'alto, ma che nascessero da chi ogni giorno opera a scuola contro violenza di genere e violenza, vedi bullismo, in generale".



