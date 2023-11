Ruote nella Storia a Oristano tra motorismo e cultura

Ruote nella Storia ha fatto domenica 19 novembre ad Oristano e in alcune località della sua Provincia nella parte centro-occidentale della Sardegna.

Organizzato dall'Automobile Club d'Oristano, diretto da Claudio Biagiarini con il supporto del Commissario Straordinario Giulio Pes di San Vittorio, l'evento promosso da ACI Storico e Automobile Club d'Italia si è avvalso della collaborazione degli enti locali, a partire dall'amministrazione comunale di Oristano.

"La giornata è andata molto bene e posso dire che si è trattata di una grande manifestazione partecipata da tanti piloti e tanti appassionati", ha raccontato Giulio Pes Di San Vittorio, Commissario Straordinario AC Oristano. "Un bellissimo giro a Cuglieri con la visita al Seminario Pontificio. La mattina è partita da Oristano, dove abbiamo trovato grande accoglienza da parte di Andrea Lutzu, sindaco di Oristano. Spero che questo sia stato l'inizio di una serie di eventi che si potranno svolgere nel territorio di Oristano e che Ruote nella Storia abbia potuto spianare la strada per il futuro. Sono altamente convinto che l'iniziativa di ACI Storico sia veramente un patrimonio che l'Automobile Club d'Italia ha lanciato e che deve mantenere con tutte le forze per continuare a farlo crescere e consolidarlo come eccellenza dell'automobilismo storico in Italia".

La giornata del 19 novembre è partita da piazza Eleonora, nel cuore del centro storico. La carovana di auto d'epoca provenienti da diversi angoli della Sardegna si è poi mossa in direzione Cuglieri.

Gli oltre 40 equipaggi che hanno preso parte all'evento di Ruote nella Storia a Oristano hanno poi ripercorso le strade della Cronoscalata Cuglieri-La Madonnina, con le prove cronometrate di regolarità che hanno attraversato i tornanti della SP 19 fino all'arrivo in località La Madonnina alla quota di 869 m s.l.m., a circa cento metri dal limite territoriale del comune di Santu Lussurgiu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA