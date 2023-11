Col duo Carbonare-Pace si chiude stagione concerti a Cagliari

Con il recital clarinetto e piano si chiude la Stagione concertistica 2023 del teatro lirico di Cagliari. Protagonisti del 18/o appuntamento saranno, martedì 21 novembre, Alessandro Carbonare e Enrico Pace.

Il primo, originario di Desenzano del Garda, dal 2003 è primo clarinetto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Carbonare si è già esibito a Cagliari nel febbraio 2020. Nato a Rimini, Enrico Pace è un solido pianista dal curriculum internazionale. La sua ultima esibizione a Cagliari risale invece al novembre 2008.

La serata sarà scandita da un interessante programma che si apre con l'esecuzione di Tre Romanze per clarinetto e pianoforte op. 94 di Robert Schumann. Si prosegue con la Sonata n. 2 in Mi bemolle maggiore per clarinetto e pianoforte op. 120 di Johannes Brahms, poi ancora Phantasiestücke per clarinetto e pianoforte op. 73 di Robert Schumann e, in chiusura, Sonata n. 1 in fa minore per clarinetto e pianoforte op. 120 di Johannes Brahms. La stagione concertistica 2023 ha proposto da gennaio e fino a novembre, cinque concerti sinfonico-corali, sette sinfonici e sei cameristici.

In primo piano orchestra e coro del Lirico, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli.



