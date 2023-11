Per 160 giovani un viaggio nella memoria ad Auschwitz

E' online il bando promosso da Arci Sardegna per "Promemoria Auschwitz 2024". Un progetto di educazione alla cittadinanza realizzato da Arci Sardegna insieme all'associazione Deina rivolto a ragazze e ragazzi sardi di età compresa tra i 18 e i 25 anni dei comuni aderenti. Centosessanta di loro saranno selezionati e dopo un percorso di formazione, parteciperanno a febbraio a un viaggio a Cracovia per visitare gli ex campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau, lo storico quartiere ebraico "Kazimierz", l'ex ghetto nazista della città e il Museo "Fabbrica di Oskar Schindler".

Le riflessioni scaturite dall'esperienza vissuta saranno poi condivise a fine percorso. Le iscrizioni scadono il 25 novembre, info: sardegna@arci.it. "L'obiettivo è accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del reale a partire dal passato e dalle sue rappresentazioni, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un protagonismo nel presente", spiegano gli organizzatori.

Hanno già aderito al progetto oltre cinquanta enti: l' Unione dei Comuni della Barbagia, Centro di Giustizia Minorile, Plus territoriale dell'Ogliastra, i comuni di Banari, Baunei, Bessude, Bonorva, Borutta, Carbonia, Carloforte, Capoterra, Cheremule, Cossoine, Decimomannu, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Guasila, Guspini, Iglesias, Lunamatrona, Macomer, Masainas, Monastir, Narcao, Nuoro, Nuxis, Ossi, Perdaxius, Portoscuso, Porto Torres, Quartu Sant'Elena, Santadi, Santa Maria Coghinas, Sant' Anna Arresi, Sant'Antioco, Sassari, Sennori, Settimo San Pietro, Silanus, Siliqua, Teulada, Thiesi, Tratalias, Uri, Valledoria, Villamassargia.



