Elezioni: a rischio incontro con Todde, Soru lo apre alla stampa

Parte in salita il faccia a faccia tra Alessandra Todde e Renato Soru sulle rispettive candidature nel centrosinistra. Dopo che ieri era stata diffusa la notizia dell'incontro oggi, alla vigilia dell'appuntamento, emergono scintille tra i due che rischiano di far saltare il confronto che prima era stato fissato, in maniera riservata, a casa dell'ex governatore.

L'incontro Soru-Todde, infatti, si terrà alle 12 all'hotel Regina Margherita, alla presenza della stampa e in diretta streaming. "Sorprendentemente Alessandra Todde - commenta Soru - ha deciso, da sola, di rendere pubblico l'incontro ed anticipare la sua posizione in maniera molto netta, nel corso di un'intervista televisiva. Ora la mia casa non è più il luogo adatto per un incontro che si è reso pubblico e per questo stamattina ho comunicato ad Alessandra Todde la necessità di spostare il luogo dell'incontro in una sala dell'hotel Regina Margherita, che ho già provveduto a riservare. Inoltre ho proposto che l'incontro, per totale trasparenza, sia aperto alla presenza dei giornalisti e delle giornaliste, e in diretta streaming".



