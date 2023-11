Transizione energetica, il master di Terna sulle reti digitali

Un percorso di formazione specifico dedicato agli studenti di ingegneria delle Università di Cagliari, Salerno e Palermo: è il progetto di progetto Tyrrhenian Lab promosso da Terna, che comprende un centro di eccellenza per lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali, funzionali alla gestione del sistema elettrico e alla transizione energetica e un master arrivato alla seconda edizione in 'Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica'. La nuova edizione del master è stata presentata in un evento in diretta dalle tre città coinvolte dall'approdo del Tyrrhenian Link, il doppio cavo sottomarino che collegherà la Sicilia con la Sardegna e il resto della Penisola, lungo circa 970 chilometri e con mille MW di potenza.

A Cagliari l'evento si è svolto nella facoltà di Ingegneria alla presenza del coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab Francesco Del Pizzo e il rettore dell'Università di Cagliari Francesco Mola. "Gli universitari - ha sottolineato in un video messaggio il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin - potranno conseguire un'alta formazione, senza essere costretti a emigrare, avranno la possibilità di essere assunti nelle sedi territoriali. Il progetto è vera attenzione per il territorio e per le risorse rinnovabili, patrimonio di questi territori".

I posti per questa edizione del master sono 19, 4 in più dello scorso anno, in ciascuna delle tre sedi. Una volta terminato il corso, i 19 studenti selezionati saranno assunti da Terna in qualità di esperti ed esperte di algoritmi e modelli per il mercato elettrico.

"Terna è costantemente impegnata a rendere la rete di trasmissione elettrica sempre più efficiente, digitalizzata e sicura. Per fare questo, oltre agli investimenti previsti in tutto il Paese, sono fondamentali le competenze specializzate e trasversali di alto livello, come quelle che vengono sviluppate con il Tyrrhenian Lab", ha commentato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, che nel progetto investirà 100 milioni tra il 2022 e il 2026.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA