Contamination Bootcamp, al via selezione di imprese innovative

Aperta la procedura di selezione per le imprese operanti nei settori delle tecnologie emergenti che intendono partecipare al "Contamination Bootcamp" realizzato all'interno del Progetto "Cagliari Digital Lab (CDL) - Casa delle Tecnologie Emergenti di Cagliari".

Le imprese interessate dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione, improrogabilmente entro le 24 di lunedì 11 dicembre 2023, tramite la compilazione del modulo online disponibile al link: https://forms.gle/FihTYFfeszdPx2Z86.

Il Progetto "Cagliari Digital Lab (CDL) - Casa delle Tecnologie Emergenti di Cagliari", finanziato dal MIMIT con fondi FSC 2014-2020, nell'ambito del Programma di Supporto alle Tecnologie Emergenti del Piano per la diffusione della Banda Larga, intende realizzare a Cagliari un centro di trasferimento tecnologico sulle tecnologie emergenti abilitate dal 5G (IoT, Intelligenza Artificiale, Blockchain, AI, tecnologie quantistiche), in grado di promuovere l'accelerazione di start-up e il trasferimento tecnologico verso le PMI.

L'obiettivo generale del "Contamination Bootcamp" è fornire ai partecipanti le capacità di mindset imprenditoriale e utilizzo di strumenti lean per gestire progetti innovativi in collaborazione tra università e azienda in uno dei seguenti ambiti: smart city, smart building, mobilità sostenibile, sensing ambientale, gestione intelligente dell'energia e del turismo, green e blue economy e tramite almeno una delle tecnologie emergenti (Blockchain e Crypto Asset, Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Realtà aumentata, virtuale e immersiva, reti 5g/6g, tecnologie quantistiche).



